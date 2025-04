QA-sjef snakker om "magien" ved å kunne spille The Last of Us Part II på PS4

HQ

The Last of Us: Part II var mildt sagt kontroversielt ved lanseringen. De narrative avgjørelsene eller krisen som arbeiderne ble utsatt for midt i pandemien, var noe av det mest omtalte blant spillere og fans av den første tittelen. Skyggen av denne var gigantisk, og det sies vanligvis at andre deler aldri var gode. Men vi var vitne til en teknisk bragd uten sidestykke. Optimalisering for en konsoll i sine siste øyeblikk av livet var noe som overrasket mange.

På DevGAMM i Gdańsk fikk vi snakke med Gabby Llanillo, som for tiden er QA Lead hos Krafton/PUBG Studios, og som var med i QA-teamet for The Last of Us Part II og Valorant. "The Last of Us 2 var selvfølgelig drømmeprosjektet mitt, fordi The Last of Us er mitt favorittspill gjennom tidene", sier Gabby i intervjuet. "Å optimalisere et spill som The Last of Us Part II for PS4 var en magisk bragd. Folk kunne fortsatt ikke tro at det ville fungere på noe sånt."

Vi vet alle at PlayStation 4 ble presset til det ytterste i sin siste fase med spill som The Last of Us: Part II, Red Dead Redemption II eller God of War, og det er noe vi fortsatt savner i etterfølgeren. Vi håper å se flere anekdoter om QA av store titler, fordi det avdekker en verden som ikke er veldig godt kjent.

For å finne ut hvordan denne ukjente verdenen fungerer fra innsiden, kan du se hele intervjuet med subs nedenfor.