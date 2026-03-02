Qatar kunngjør utsettelse av alle fotballkamper, inkludert Finalissima mellom Spania og Argentina

HQ

Det qatarske fotballforbundet har kunngjort at alle turneringer, konkurranser og kamper utsettes inntil videre, etter de to dagene med angrep mellom USA, Israel og Iran, der Qatar ble rammet av iranske raketter og luftrommet deres ble stengt.

Dette vil påvirke AFC Champions Leagues åttendedelsfinaler som skulle ha funnet sted denne uken, inkludert kamper med Cristiano Ronaldos Al Hilal, og mest sannsynlig Finalissima mellom Argentina og Spania, en kamp mellom verdensmesterne og de amerikanske mesterne og europamesterne, som måler de to landene tre måneder før VM, som var planlagt å finne sted i Doha 27. mars.

At det er så godt som sikkert at konflikten ikke vil løse seg om en måned, betyr at de spanske og argentinske fotballforbundene må finne en ny løsning hvis de ønsker at kampen skal finne sted som planlagt 27. mars, i den siste landslagspausen før FIFA World Cup i juni.