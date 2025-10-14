Qatar kvalifiserer seg for VM og søker oppreisning etter latterliggjøringen i 2022

HQ

Julen Lopetegui, spansk fotballtrener med fortid i West Ham United, Wolverhmapton Wanderers, Sevilla og Real Madrid, ble utnevnt til landslagssjef for Qatar i mai 2025. Målet hans var klart: å ta Qatar til VM i 2026. Og han lyktes, da han ledet gruppe A i fjerde runde av AFC World Cup-kvalifiseringen og slo De forente arabiske emirater 2-1.

Det er andre gang Qatar deltar i et VM, men i 2022 kvalifiserte de seg kun i kraft av å være vertsland, og da tapte de alle tre gruppespillkampene og scoret bare ett mål. Å forbedre det resultatet blir den neste oppgaven til Lopetegui, som har en kontrakt som løper til 2027, etter neste Asiamesterskap.

Lopetegui følger en rekke spanske trenere som har funnet seg et hjem i Qatar, etter Luis García og Tintín Márquez. Lopetegui har tidligere vært trener for Spania, og var i ferd med å ta dem til VM i Russland i 2018, men ble avskjediget rett før mesterskapet da det ble kjent at han hadde signert for Real Madrid. Dette blir første gang han leder et lag i et verdensmesterskap.