Qatar melder om stabil gassproduksjon til tross for konflikten mellom Israel og Iran Doha sier at produksjonen ved et felt som deles med Iran, er stabil etter at et israelsk angrep forstyrrer iranske operasjoner.

Qatar har bekreftet at gassproduksjonen fra det felles South Pars-feltet er upåvirket etter en israelsk streik som tvang Iran til delvis å stanse driften, sier Majed Al-Ansari, talsmann for Qatars utenriksdepartement.



"Så langt har gassleveransene forløpt normalt. Men det uoverveide angrepet gir grunn til bekymring for alle når det gjelder gassleveransene. Dette er et hensynsløst trekk. Selskapene som opererer på feltene, er internasjonale, og det er en global tilstedeværelse." Mens Teheran arbeider med å begrense skadene, understreker Doha at gassleveransene fortsetter uten avbrudd. Angrepet har skapt bekymring for energisikkerheten i regionen, særlig med tanke på tilstedeværelsen av internasjonale selskaper i området. Doha, Qatar - 14. januar 2024, panoramautsikt over en oljerigg som brenner overskuddsgass under oljeproduksjon i Persiabukten, nattestid, Doha, Qatar. // Shutterstock