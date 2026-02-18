Qatar Open 2026: kamper for Alcaraz og Sinner på onsdag og fullstendig kampprogram

HQ

Onsdag fortsetter det med åttendedelsfinaler i Doha, og for de som tar seg til finalen lørdag 20. februar, blir det kamper hver dag. Alle øyne er rettet mot Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, som gikk videre fra første runde og kan møtes i finalen, men før det er det fortsatt noen runder igjen, og vi starter med åttendedelsfinalene i dag.

Verdens nummer 1 og 2 har kveldsprogrammet. Sinner slo Thomas Machac på mandag, og Alcaraz slo Arthur Rinderknech på tirsdag, i strake sett, men måtte ut i tiebreak i det andre. Andrey Rublev, fjorårets vinner i Doha, Daniil Medvedev og Jakub Mensik er de beste spillerne som gjenstår i konkurransen.

Dette er tidsplanen for dagens tenniskamper i Qatar. Husk at bortsett fra kampen klokka 11:30, kan de andre kampene starte senere, men ikke tidligere enn det angitte tidspunktet.

Qatar Open åttendedelsfinaler onsdag 17. februar:



Márton Fucsovics mot Karen Khachanov: 11:30 CET, 10:30 GMT



Arthur Fils mot Quentin Halys: 12:40 CET, 11:40 GMT



Daniil Medvedev mot Stefanos Tsitsipas: 13:00 CET, 12:00 GMT



Jiri Lehecka mot Zizou Bergs: 13:30 CET, 12:30 GMT



Fábián Marozsán mot Andrey Rublev: 15:00 CET, 14:00 GMT



Jakub Mensik mot Zhang Zhizhen: 16:30 CET, 15:30 GMT



Alexei Popyrin mot Jannik Sinner: 17:30 CET, 16:30 GMT



Carlos Alcaraz mot Valentin Royer: 18:40 CET, 17:40 GMT

