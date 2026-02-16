Qatar Open begynner i dag: De viktigste kampene mandag og tirsdag med Sinner og Alcaraz

HQ

Etter avslutningen av ATP 500-turneringene i forrige uke, der Ben Shelton og Alex de Miñaur tok nye titler i Dallas og Rotterdam, flyttes fokuset til Qatar og Qatar TotelEnergies Open i Doha, som starter i dag, mandag, og avsluttes neste lørdag, 21. februar.

Det blir den første turneringen siden Australian Open for Jannik Sinner og Carlos Alcaraz. I fjor tapte Alcaraz for Jiri Lehecka i kvartfinalen i Doha. Andrey Rublev slo Jack Draper i finalen i 2025 i Doha.

Jannik Sinner starter turneringen i dag, og møter den tsjekkiske spilleren Tomas Machac først klokken 17:30 CET, 16:30 GMT i dag. I dag debuterer også de fjerde- og sjetteseedede spillerne, Daniil Medvedev mot Shang Juncheng og Jakub Mensik mot briten Jan Choinski, i 32-delsfinalene.

I morgen tirsdag 17. februar fortsetter 32-delsfinalene, med debut for Carlos Alcaraz mot Arthur Rinderknech, tredjeseedede Alexander Bublik mot Pablo Carreño, femteseedede Andrey Rublev mot Jesper de Jong, og syvendeseedede Karen Khachanov mot Jaume Munar. Tidspunktene for tirsdagens kamper er ennå ikke kunngjort.