Qatar setter støtten til Syria på pause på grunn av usikkerhet rundt USAs sanksjoner

Qatars økonomiske støtte til Syrias nye makthavere har kommet i en bakevje, ettersom bekymringer over amerikanske sanksjoner forsinker en viktig lønnsøkning for ansatte i offentlig sektor, ifølge fire kilder (via Reuters).

Kildene indikerer at selv om Qatar, en velstående alliert av USA, hadde forpliktet seg til å bidra til å finansiere lønnsøkningen, har landets usikkerhet om hvorvidt slike overføringer vil bryte sanksjonene, ført til at økonomien er i limbo.

Til tross for et amerikansk unntak som tillater begrensede transaksjoner med Syrias regjering, nøler Qatar med å handle uten klarere retningslinjer, særlig når det gjelder betalinger gjennom Syrias sentralbank.

Den økonomiske situasjonen i Syria, som allerede er skjør etter mange års krig, er ytterligere anstrengt, og mange syrere lever i fattigdom. Selv om Qatar har sendt hjelp i form av energileveranser, har de ennå ikke gått videre med lønnsstøtte. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne usikkerheten vil påvirke Syrias gjenoppbygging.