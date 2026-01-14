QNXs nye lydsystem kan spare bilprodusentene for opptil 98 dollar per kjøretøy

HQ

CES er hjertet av revolusjonerende teknologi, og selv om svevende kjøretøy og ping-pong-spillende roboter kanskje trekker blikket til seg, er det fortsatt mye spennende som skjer under panseret. Vi har tatt en prat med John Pellicio, produktmarkedsdirektør i QNX, for å snakke om hvordan det som kan se ut som en liten endring i billyden, kan gi store besparelser.

"Så den billigere delen kommer av det faktum at mange biler nå går bort fra en arkitektur med en haug med små prosessorer, ikke sant?" forklarte han. "Det finnes ting med ett formål. Én ting styrer lysene. Én ting styrer bremsene. Én ting styrer lyden. Og de beveger seg mot sentraliserte prosesseringsenheter... De kommer fra selskaper som Qualcomm, AMD, NVIDIA eller Mediatek. Når du først har en slik brikke som styrer en rekke ting i bilen, blir det overflødig å gjøre digital signalbehandling for lyd inne i en forsterker."

"Jeg kan ta ut DSP-en og bare kjøre den inne i systemet på brikken. Våre undersøkelser viser at det sannsynligvis sparer bilprodusenten et sted mellom 22 og 98 dollar per kjøretøy," fortsetter Pellicio. Når du først har spart denne summen, kan den brukes på en rekke faktorer, som å legge til nye funksjoner. QNX har samarbeidet med Bose og Dolby Atmos for å levere god lydkvalitet i en bil, bare uten å bruke en gammel metode. Hvis du vil høre mer om tilleggsfunksjonene du kan få, kan du sjekke ut hele intervjuet vårt nedenfor: