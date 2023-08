HQ

Jeg burde bruke energien min på noe annet enn å synes oppriktig synd på rebootkongene i Nightdive Studios, men jeg klarer bare ikke. Det eneste jeg har tenkt på når det gjelder Quake II: Remastered siden kunngjøringen av Quakecon 2023 i forrige uke, er at studioet, som for andre gang har blåst nytt liv i Id Softwares gamle kultklassiker, fortsatt er spillverdenens mest unnvikende gardinløfter. Nightdive har riktignok ikke skapt Quake II fra bunnen av (selvfølgelig ikke), men de har jobbet hardt for å fornye, oppdatere, forbedre og polere det til en standard som vi ikke har sett før når det gjelder Quake II, og for arbeidet deres har de foreløpig ikke engang blitt nevnt. Ikke noe sted.

Under Quakecon ble navnet Nightdive Studios ikke nevnt en eneste gang. Det står ikke nevnt i pressemeldingen, det står ikke nevnt på Id Softwares eller Bethesdas egne sider, og på den offisielle siden Quake II (som også er fornyet) er det ikke nevnt med en eneste liten mikrofon. Ikke en eneste. At det helsvenske Wolfenstein-studioet Machine Games har laget en ny liten utvidelse til Quake II: Remastered kan leses overalt, men ikke et ord om de som faktisk står bak denne rebooten. Og det er bare uheldig. Jeg har imidlertid ingen planer om å overse Nightdives arbeid her. De har, akkurat som i tilfellet Quake: Remastered, gjort en utmerket jobb med å bringe denne gamle 90-tallsstiften inn i nåtiden, og jeg har hatt stor glede av å vende tilbake til Strogg-krigen i Id Softwares solide oppfølger.

Som jeg nevnte i forrige uke, var Quake II aldri helt min greie, selv om Quake og spesielt Quake III: Arena er to av mine absolutte favoritter i actionsjangeren. Når jeg gransker meg selv i dag, her 26 år senere, er jeg helt overbevist om at det bare handlet om forventninger og ikke om at spillet ikke var perfekt, for det er det. I 1997 hadde jeg forventet mer death metal-NiN-basert Lovecraft-design og den patenterte, merkelig herlige blandingen av middelalderske katakomber, glødende marerittdemoner og raketthopp. Jeg fikk noe... annerledes. Og selv om Quake II selvfølgelig oser av kvalitet den gangen i 1997, satte jeg aldri helt pris på spillet for det det faktisk var. Noen ganger kan vi gamere ikke sette pris på storhet hvis den slår oss i hodet, og nå som jeg har gjenopplevd Strogg-konfliktene i helgen og kjørt gjennom Quake II på nytt, skal jeg ikke være redd for å si at 19 år gamle Petter rett og slett tok feil.

Dette er en annonse:

For selv om Quake alltid vil trumfe Quake II i min verden, vil jeg i ettertid våge å påstå at det andre spillet var nesten like revolusjonerende. Hvis vi går litt tilbake og tar et vidvinkelperspektiv på hvor FPS-sjangeren er i dag og hva som har skjedd de siste 20 årene, blir det raskt klart at mange av delene som utgjorde helheten i Quake II satte en standard som fortsatt gjelder i dag. Bånddesignet. Den kunstige intelligensen og fiendens "mønstre" når det gjelder angrep og aggressivitet, og historiefortellingen, som skjer via radioprat, lydfiler og hvordan man jobber med delmål som "sideoppdrag", nærmest. Alt dette ble videreutviklet i Valves ikoniske debuttittel, men selv i Quake II er det mange ingredienser som i dag brukes i storspill som Call of Duty, Halo og alt derimellom. Jeg forsto eller satte ikke pris på noe av dette den gangen, og jeg vil gjerne be Id Software om unnskyldning for det - jeg skylder på en ungdommelig mangel på kunnskap, bevissthet og perspektiv. Hvis jeg gjør den samme feilen i dag med et annet spill, skylder jeg på gammeldags glemsomhet og tretthet. Unnskyld... Det er med andre ord mange av dem her.

Akkurat som det er nok av fiender i Quake II, er det nok av skuddvekslinger og våpen. Det er fullt av pistoler, kuler og angripende mutantsoldater som innerst inne bare vil ha en enveisbillett til helvete. Gjør dem til lags! Det første som slo meg da jeg startet Quake II: Remastered på PS5, var hvor sære fiendene føles og hvor lite som har skjedd på AI-siden når det gjelder fiendens intelligens de siste 27 årene. Nesten ingenting, dessverre. Soldatene i Quake II dukker, jobber sidelengs, flankerer meg som spiller og oppfører seg smart, om ikke som en slags udødelige supersoldater. Spillmekanikken er stram, våpnene føles gode, og tempoet er glimrende balansert mot ildhastigheten og fiendens bevegelsesmønster. Akkurat som i forgjengeren er også de labyrintaktige miljøene smart designet, og det er gøy å finne veien gjennom nivåene, snuble over godt skjulte hemmeligheter og løse enkle, objektbaserte miljøgåter som får spilleren til å føle seg urimelig smart.

Nightdive har nok en gang gjort en strålende jobb med å polere opp grafikken tilstrekkelig uten å endre noe som forstyrrer helheten. Omgivelsene er knivskarpe og gir en spennende kontrast til de polygonfattige fiendene som jeg synes er mer merkbar her enn i forgjengeren og dens påkostede, ambisiøse reboot. Med tanke på hvor populære nyproduserte "boomershooters" har blitt de siste årene, er det veldig fint å vende tilbake til de mest berømte originalene for å se hvor all inspirasjonen kommer fra. Id Software var, akkurat som Epic Games, Valve og 3D Realms, langt forut for sin tid med disse titlene, og det er desto tydeligere når de underholder i kongelige lokaler 27 år senere.

Dette er en annonse:

Machine Games' nylagde utvidelse Call of the Machine er også strålende. Faktisk inneholder den delen de beste nivåene i hele pakken, og akkurat som i tilfellet Quake: Remastered, har svenskene klart å bygge bro mellom moderne tilnærminger/stiler og gammeldags actionmos. Oppdragspakkene Reckoning og Ground Zero er også her strålende, og det er nok av innhold for dem som virkelig vil gå gjennom alt som har med originalen Quake II å gjøre. Full 4K/120Hz-støtte, crossplay, co-op, flerspiller på delt skjerm samt online flerspiller, N64-kart, restaurert midimusikk... Alt er inkludert her i en pakke som føles polert og ren på en måte som dagens spill sjelden gjør. Det er ingen tvil om at dette er en suveren pakke gjennomsyret av nostalgi som ingen actionjunkie bør gå glipp av.