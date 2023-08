Quake II "remastered" bekreftet og utgitt

Bethesda klarte ikke å holde den forbedrede versjonen av Quake hemmelig før den ble offisielt annonsert og lansert under QuakeCon i 2021, så det var ikke spesielt overraskende da ryktene om at noe lignende skulle skje med Quake II begynte å gå for noen måneder siden. Historien har som forventet gjentatt seg.

Årets QuakeCon startet med å bekrefte og lansere en "remastret" versjon av Quake II på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch. Akkurat som oppgraderingen av originalen er denne versjonen ikke bare en penere og mer vellydende Quake II med alle utvidelsene. Den inneholder også en helt ny utvidelse bestående av 28 kampanjenivåer og et Deathmatch-kart laget av Wolfenstein: The New Order-utviklerne hos Machine Games.

Legg til forbedret kunstig intelligens, restaurerte animasjoner, inkludering av Nintendo 64-versjonen og alt det andre som fremheves her og i traileren nedenfor, og det ser ut til at både fans og nye spillere har noe å glede seg til. Spesielt hvis du er Game Pass-medlem, ettersom denne nye Quake II er tilgjengelig der akkurat nå.