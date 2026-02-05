QuakeCon 2026-datoer satt, med 30-årsjubileumsarrangement planlagt i august
Med konvensjonen som tar til id Softwares hjemstat Texas.
Datoene og vertsstedet for årets QuakeCon er avslørt. Den årlige konferansen som feirer alt id Software og Bethesda vil finne sted i august, med denne til og med en stor 30-årsjubileumsfeiring for å feire den ikoniske spillserien som når sitt tredje tiår.
Showet er planlagt fra 6. til 9. august, og vil finne sted i Grapevine, Texas, samme hjemstat som skaperen av Quake, id Software. Når det gjelder ytterligere informasjon relatert til showet, blir vi ikke fortalt mye annet, men typisk sett er QuakeCons mer fan- og samfunnssentrerte arrangementer, noe som betyr at du bør temperere forventningene til store spillavsløringer og slikt. Likevel er det Quakes 30-årsjubileum og id's 35-årsjubileum også...
Kommer du til å dra til QuakeCon til sommeren?