QuakeCon 2026-datoer satt, med 30-årsjubileumsarrangement planlagt i august

HQ

Datoene og vertsstedet for årets QuakeCon er avslørt. Den årlige konferansen som feirer alt id Software og Bethesda vil finne sted i august, med denne til og med en stor 30-årsjubileumsfeiring for å feire den ikoniske spillserien som når sitt tredje tiår.

Showet er planlagt fra 6. til 9. august, og vil finne sted i Grapevine, Texas, samme hjemstat som skaperen av Quake, id Software. Når det gjelder ytterligere informasjon relatert til showet, blir vi ikke fortalt mye annet, men typisk sett er QuakeCons mer fan- og samfunnssentrerte arrangementer, noe som betyr at du bør temperere forventningene til store spillavsløringer og slikt. Likevel er det Quakes 30-årsjubileum og id's 35-årsjubileum også...

Kommer du til å dra til QuakeCon til sommeren?