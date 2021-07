QuakeCon avholdes digitalt i år også

Skulle du ha glemt det så er QuakeCon den årlige messa der Bethesda feirer deres spill og fans med turneringer, avsløring og masse annet. Det er også der vi har sett gameplaygjennomganger og avsløringer av noen av de største spillene fra studioet.

I fjor ble det hele avholdt digitalt på grunn av Covid-19, og det samme skjer igjen i år. Bethesda har avslørt at QuakeCon at Home 2021 starter 19. august og slutter 21. august. De lover oppdateringer om kommende spill i beskrivelsen:

"The QuakeCon community will once again come together online to play and celebrate their favorite games while raising money to do some good in the world. Kicking off on August 19 and ending on August 21, QuakeCon will include livestreams featuring updates on existing and upcoming games, tournaments, charity fundraising, puppies (of course), giveaways, and more. We're also bringing back the Virtual BYOC via Twitch Teams to help bring the QuakeCon faithful together through games once again!"

Nøyaktig hvilke vet vi ikke, og det er nok urealistisk å forvente å se mer fra for eksempel Starfield. Dog er det noen som spekulerer på om hvorvidt vi kommer til å se mer fra blant annet Ghostwire Tokyo og Redfall.