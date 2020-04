QuakeCon har offisielt blitt avlyst

QuakeCon pleier å spille en ganske avgjørende rolle for Bethesdas årsplaner, for mens E3-presentasjonene ofte er en smule vage, så går de etterfølgende mer i dybden på QuakeCon, som tidligere har gitt oss detaljerte presentasjoner av Doom og The Elder Scrolls V: Skyrim.

Men slik blir det ikke i år, for vi vet nå at messen offisielt er avlyst. Dette ble offentliggjort i et innlegg på Twitter, hvor Bethesda slår fast at grunnet coronavirusutbruddet, som nå sprer seg raskt gjennom USA, er det ikke ansvarlig å avholde messen, selv ikke i august.

"While we don't know what the state of the pandemic will be this August, we do know it will not be possible to complete the work and planning with partners, vendors, volunteers, and others that is required to make QuakeCon a success."

De avslutter med å si at de undersøker om QuakeCon kan avholdes digitalt, men det vites ikke på nåværende tidspunkt.