Quantic Dream skal angivelig stå overfor nedbemanninger, og Star Wars Eclipse risikerer å bli avlyst

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Du har kanskje gått glipp av det siden det ble lagt ned etter bare kort tid på markedet, men Quantic Dream lanserte faktisk et helt nytt spill tidligere i år. Det var et gratis flerspillerspill kalt Spellcasters Chronicles, og det ble nok et offer for den satsingen på live-tjenester vi har sett i bransjen, der utgivere jakter på en gullgås, bare for å oppdage begrenset interesse fra fans ved lanseringen. Dette fører til at utvikleren som sto bak prosjektet rammes av tøffe økonomiske konsekvenser, som oftest i form av nedbemanninger, men noen ganger til og med stengning av hele studioer.

Quantic Dream ble altså rammet av denne ganske vanlige utviklingen, og nå ser vi konsekvensene ta form. Ifølge GameKult risikerer den franske utvikleren at 115 ansatte blir sagt opp, noe som hovedsakelig vil ramme teamet som jobber med Star Wars Eclipse, et noe omstridt prosjekt som ble kunngjort i 2021 og som i praksis ikke har hatt noe å vise til siden den gang.

Vi har sett lekket konseptkunst fra spillet, men de fleste av de siste rapportene rundt prosjektet tyder på utviklingsvansker som kan føre til at Quantic Dream blir solgt, samtidig som spillet fortsatt er «år unna ferdigstillelse» - noe det også ble hevdet å være tilbake i 2023...

Ingenting av dette tegner et bilde av et spill som snart vil gi et sterkt økonomisk utbytte for det vaklende Quantic Dream i nær fremtid, noe som uten tvil er grunnen til at studioet står i fare for nedbemanninger - noe de ansatte kjemper imot ved å organisere en protest. Dette tiltaket anses som «langt fra å være en sabotasjehandling», og målet er ganske enkelt å redde jobbene til de 115 ansatte som står i fare, da teamet uten dem ikke vil kunne fullføre Star Wars Eclipse og prosjektet sannsynligvis vil bli kansellert.

Ifølge en utvikler kjent som Jules: "Vi kunne klare å lansere spillet med 115 ekstra ansatte, og det ville ikke være 'overbemanning': det er det som trengs. Vi er underbemannet, akkurat som i mange andre selskaper i bransjen, fordi sjefene vet godt at lidenskap vil få folk til å jobbe overtid, og at spillene til slutt vil bli lansert. Men det er umulig å drive en bærekraftig bransje på den måten."

En annen utvikler kjent som Theo delte også denne oppfatningen: "Vi mener at, slik situasjonen er nå, kan spillet bokstavelig talt ikke fullføres hvis nedbemanningsplanen gjennomføres som foreløpig planlagt."

Uansett ser det ut til at Quantic Dream står overfor en stor beslutning.