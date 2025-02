Quantic Dreams bekrefter at de ikke ble påvirket av NetEase-oppsigelsene

HQ

Detroit: Become Human- og Star Wars Eclipse-utvikleren Quantic Dream har bekreftet at de ikke ble påvirket av de nylige oppsigelsene hos NetEase. Selskapet permitterte et stort antall ansatte, inkludert et helt supportteam for Marvel Rivals i kostnadsbesparende tiltak.

Et studio som slapp helt uskadd var Quantic Dream, som studioets administrerende direktør Guillaume de Fondaumière bekreftet på LinkedIn. "David Cage og jeg vil gjerne uttrykke vår takknemlighet til fans og venner som har kontaktet oss de siste dagene angående Quantic Dream. Vi vil forsikre alle om at studioene våre i Paris og Montreal ikke er berørt. Vi fortsetter å utvikle prosjektene våre i full fart," skriver han.

"I 2024 oppnådde vi de høyeste inntektene i vår historie, drevet av den eksepsjonelle ytelsen til våre tidligere katalogtitler", la Fondaumière til, noe som viser at selv om Star Wars Eclipse er mange år unna, tjener Quantic Dream fortsatt penger.