Quantic Dreams neste spill forteller historien på en ny måte

Du ser på Annonser

Quantic Dreams har gitt oss titler som Heavy Rain, Beyond: Two Souls og Detroit: Become Human, og spesialiserer seg på historier med mange valg og konsekvenser av disse. I sin neste tittel virker det dog som at vi kan se fram mot noe helt nytt.

I et intervju med IGN forteller studiosjefen David Cage om framtiden for Quantic Dreams og deres ambisjoner for neste prosjekt. Cage håper at det kommende spillet skal bli en meningsfull opplevelse for spilleren og sette spørsmålstegn ved dennes moral - selv om han understreker at de fortsatt ikke hadde funnet den perfekte formen ennå:

"I also believe that there are other ways of telling moving and emotional stories that we haven't tried out yet, and I am really interested in exploring new directions."

Han fortsatte siden med å forklare at de ikke skal "melke kua, og bare lage flere spill i samme stil som vi har laget før".

Dette stemmer overens med tidligere uttalelser der de har sagt at de vil utforske nye måter å lage spillene sine på. Vi er spente på å se hvordan dette blir.