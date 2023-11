HQ

Jeg kjenner meg igjen... Jeg føler forståelse for det Wyoming-baserte indie-studioet Teamkill Media uttrykte forleden i et blogginnlegg. De hadde fått nok av fans og spillkritikere som enstemmig kalte det overambisiøse skrekk-actionprosjektet deres Quantum Error for et av årets dårligste spill. Dette er ikke hyggelige ord å lese eller høre etter å ha jobbet hardt med det i flere år. Jeg kan bare forestille meg hvor demoraliserende det må føles. Som en skarp kniv rett i hjertet. Tenk på det selv... Prosjektet du, på indie-lokaler med ingen eller sterkt redusert lønn, har jobbet utrolig hardt for å fullføre og sende ut i verden, blir ikke tatt imot med de åpne armene du hadde håpet på, men blir i stedet hakket i stykker med høygafler og slegger av spillere og kritikere som avskyr det.

Det starter med en liten brann, men ender med muterte, gigantiske blekksprutdemonmoner fra verdensrommet.

I samme åndedrag kan jeg selvsagt kjenne meg igjen i alle de dedikerte fansen som telte ned dagene til lanseringen av Quantum Error og investerte 60 euro i et spill som skulle blande Dead Space med The Chronicles of Riddick, men som til slutt bare ble en polygonbasert haug med rent søppel. Det faktum at de uttrykker skuffelse, irritasjon og sinne over det... Det har jeg også full forståelse for. Det er ikke gøy å spille dårlige spill. Å sitte og slite seg gjennom timevis med mislykket, dårlig utført underholdning er elendig, og når man tvinges til å gjøre det i serier som en del av det daglige arbeidet, kan man selvsagt ikke bare slå det av, avinstallere og glemme. I stedet må vi i kritikerkorpset gå tilbake, spille om igjen, anmelde, inspisere og analysere det, og alle mine timer med Teamkill Media sine skrekkspill har vært forferdelige.

Året er 2190 og kunstig intelligens har i stor grad tatt over verden. Kaoset hersker, og på den avsidesliggende Monad Quantum Research Facility som ligger ti nautiske mil utenfor Californias kystlinje, har det brutt ut en voldsom brann som selvfølgelig må slukkes. Det er hit du blir sendt. Kaptein Jacob Thomas (fra Garboa brannvesen) og din kollega Shane Costa er begge erfarne brannmenn og to skikkelig tøffe karer. Vel fremme innser både du og Shane at dette virkelig ikke bare er en vanlig brann, men snarere et virkelig massivt sammensurium av monstre, mutanter, AI-soldater, konspirasjoner, parallelle universer og alt derimellom. Teamkill Media har gjort sitt ytterste for å blande Doom 3 med Dead Space, The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay og en dæsj Resident Evil og selv om ambisjonen er underholdende... ...er det nesten ingenting i dette spillet som ikke er rent hjerteskjærende. Forbered deg rett og slett på smerte, for Quantum Error er en eneste stor tabbe.

Ilden er vakker, men brannmannsdelen er like dårlig utført som gåtene.

Tradisjonelle "tutorials" i mange av dagens spill er det desidert verste jeg vet, spesielt når de er gjort på den slavisk kompromissløse, tøffe og dumme måten. Når det er gjort bra som i Halo: Combat Evolved eller flettet inn i fortellingen som i Half-Life, har jeg null betenkeligheter med et krasjkurs i hva man kan forvente, men som her i Quantum Error, for meg bygger det seg raskt opp til et kokepunkt som deretter tar minst en halvtime før det roer seg. Teamkill Media satte meg som spiller gjennom to tutorials i dette skrekkeventyret, og begge deler er så dårlig strukturert og dumt designet at det er vanskelig å ikke rive opp hele stua. Når den delen endelig er ferdig og avgjort, blir det ikke stort bedre.

Du spiller Quantum Error via et første- eller tredjepersonsperspektiv, og det er en sjangerblanding her som føles veldig ambisiøs. Du slukker branner, løser gåter, skyter mutantdemoner og utforsker. Tanken er selvfølgelig å la spilleren oppleve flere ulike typer problemer, senke tempoet med utfordrende og ofte miljøbaserte gåter og deretter øke tempoet med et par fiender som ikke vil noe annet enn å lemleste og utslette deg fullstendig. Men ingenting fungerer. Ingenting. Utforskningen er stiv, intetsigende og sørgelig meningsløs, gåtene er håpløst forutsigbare og idéfattige, og skuddvekslingene er de verste jeg har opplevd på mange år i et spill av denne typen. Bare det faktum at det finnes usynlige fiender som du ikke får vite om før etter at de har drept deg, sier alt. At det tar et halvt minutt å velge våpen via et elendig brukergrensesnitt, gjør ikke saken mindre elendig. I tillegg kommer fiendenes ultradumme kunstige intelligens (noe som er absurd med tanke på at en del av spillets grunntema dreier seg om sære AI-er som tar over deler av vår umiddelbare fremtid) og sjefskamper som virkelig føles som ren tortur.

At Quantum Error er langt fra ferdig nå ved lanseringen, gjør det selvfølgelig ikke bedre. Spillet krasjet to ganger i løpet av de første to timene, og som om ikke det var nok, har Quantum Error flere ganger slettet lagringsfilen min eller rett og slett mistet neste oppdrag og havnet i en slags innholdsløs blindgate der jeg ikke kunne gjøre annet enn å starte på nytt fra en tidligere lagringsfil. Sjekkpunktene i spillet er også helt ubrukelige, og måten minimapet fungerer på føles som en dårlig spøk som kun er laget for å irritere. I 2023 er det vanskelig å finne et mer frustrerende spill enn dette, spesielt til €60 og basert på det som generelt regnes som verdens beste spillmotor.

Unreal Engine 5 gjør imidlertid en god jobb med grafikken, og selv om det finnes flottere spill der ute, er grafikken det aller beste med Quantum Error. Mellomsekvensene er fine og karaktermodellene er mer enn akseptable, og brannene som skal slukkes er fancy og måten de slikker de stålgrå veggene i forskningsanlegget på, er tilfredsstillende. Lyden er ikke like god, men klart godkjent, og stemmeskuespillerne gjør en habil jobb selv om historien og dialogen ofte føles banal.

Fiendene er så sørgelig dumme at det føles som en dårlig aprilspøk.

Ingen ser ut til å like Teamkill Media sitt ambisiøse skrekkeventyr, noe som irriterer dem over all forventning, og jeg kan definitivt se alt det harde arbeidet som er lagt ned i produksjonen. Det er imidlertid ingen annen måte å unngå det på, Quantum Error er et av årets verste spill. Det drukner i bugs, har problemer med lagringsfiler, dårlig design, elendig spillmekanikk og idiotiske fiender, noe som selvfølgelig ikke kan verdsettes. Med hard konkurranse fra The Lord of the Rings: Gollum og Skull island: The Rise of Kong, kvalifiserer dette til kategorien verste spill i 2023.