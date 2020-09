Quantum Error bekreftet til Xbox Series X

Du ser på Annonser

Siden det faktum at Microsoft vil kjøpe ZeniMax Media i starten av neste år ble gårsdagens, og en av generasjons, største nyheter i går vil et par andre interessante annonseringer gå under radaren. Deriblant hvilke andre spill som plutselig skal komme til Xbox Series X neste år.

Etter å kun ha vært kunngjort som et PlayStation 4- og PlayStation 5-spill har TeamKill gitt oss en ny trailer som avslører at Quantum Error også skal lanseres på Xbox Series X neste år. Nå nevner de faktisk ikke Series S, men det er jo en selvfølge at det kommer dit også.