Quantum Error vil blande alt når den lanseres i november

I forrige uke delte Alex den merkelige nyheten om at Quantum Error hadde gått gull uten at vi visste når spillet skulle lanseres eller hadde sett noe særlig til det, siden det var et av de første spillene som ble annonsert til PlayStation 5 og bekreftet å bruke Unreal Engine 5. Jeg håper virkelig at TeamKill Media begynner å snakke mye mer om det nå, for dagens trailer er full av informasjon.

Ikke bare avslører den at PlayStation 5-versjonen av Quantum Error lanseres 3. november. Traileren viser også at spillet i utgangspunktet er en blanding av alt. Førstepersons- og tredjepersons-perspektiv, realisme og fantasy, gigantiske våpen og stealth, brannslukking og monsterbekjempelse. Quantum Error ser ut til å ha det meste, så tiden vil vise om dette bare blir et rot eller en deilig pizza med alt som topping.