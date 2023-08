Quantum Error har blitt til gull

HQ

Det kosmiske skrekkspillet Quantum Error har fått gullstatus for PS5, noe som betyr at vi snart bør få informasjon om utgivelsesdato.

Nyheten ble kunngjort på spillets offisielle Twitter-side, der det også ble bekreftet at det snart kommer en utgivelsestrailer som vil gi oss en "massiv forhåndsvisning av hva spillet er."

Quantum Error ble først avslørt i 2020. Det lanseres først på PS5, deretter på PC og Xbox Series X/S på et senere tidspunkt. Det er litt overraskende at man ikke har hørt så mye om spillet og så finner ut at utviklingen av det faktisk er ferdig, men det er likevel en hyggelig overraskelse. Følg med for flere nyheter på Quantum Error når vi nærmer oss lanseringen.