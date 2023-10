Quantum Error har allerede tjent inn budsjettet

HQ

Quantum Errordet kommende tredjepersonsskytespillet, har allerede tjent inn budsjettet takket være mengden digitale forhåndsbestillinger.

Dette ble bekreftet via spillets Twitter/X-side, der utviklerne takket alle som har forhåndsbestilt og sa at de gleder seg til å spille Quantum Error. Med fysiske forhåndsbestillinger i tillegg er det mulig at spillet allerede har gått med overskudd.

PC- og Xbox Series X/S-versjonene av Quantum Error kommer på et senere tidspunkt, men fredag 3. november er det tilgjengelig på PS5. Skytespillet ble først avslørt i 2020, men siden da har det vært ganske stille, før det kom tilbake i år for å kunngjøre at det hadde gått gull ut av det blå.

Er du spent på Quantum Error?