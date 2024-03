Quantum Error-oppfølger avslørt

HQ

Sent i fjor lanserte TeamKill Media tredjepersons action-skrekkspillet Quantum Error. Spillet gjorde det ikke så bra når det gjaldt anmeldelser, men det tjente tydeligvis inn budsjettet veldig raskt.

TeamKill Media har vært raske til å smi mens jernet er varmt, og har avslørt det første teaserbildet for oppfølgeren til kalt Quantum State. Alt vi ser på bildet er en robothånd som holder noe som ser ut som et lasersverd.

Det er bekreftet at spillet er under utvikling, men vi aner ikke hvor langt det har kommet. Hvis du leter etter et annet TeamKill-skytespill som lanseres i år, spør Son and Bone hva som ville skjedd hvis en cowboy måtte slåss mot dinosaurer.