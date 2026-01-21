HQ

Man skulle kanskje tro at det å bemanne en grensekontroll var en ganske kjedelig jobb, men den eksepsjonelle Papers, Please beviste at det var langt fra sannheten da den ble lansert for over ti år siden. Men hvis du synes at det å utføre bakgrunnssjekker og sette søkelyset på sannheter og løgner er litt for hverdagslig og enkelt, har folkene på Brigada Games skrudd opp premisset til nye høyder.

Gå inn, Quarantine Zone: The Last Check. Dette er i bunn og grunn Papers, Please som bytter ut en dystopisk grenseovergang med en kontrollpost i en kollapsende by, der målet er å identifisere uheldige sjeler som bærer på en virusinfeksjon som forvandler folk til tankeløse og voldelige zombier. I stedet for å være en actionhelt som skyter ned horder av udøde, inntar du i dette spillet en administrativ rolle som er langt mer kompleks enn man skulle forvente.

HQ

Premisset er at du skal bruke din forståelse av hvordan viruset påvirker mennesker og en rekke smarte verktøy for å finne ut nøyaktig hvem som er smittet og hvem som ikke er det. Mot starten av spillet er det faktisk en ganske komplisert affære, ettersom du har minimal forståelse, noe som betyr at du må forholde deg til generiske symptomer og gjøre kalkulerte gjetninger om noen er friske eller ikke. Du sender friske personer til henrettelse, slipper smittede inn i den trygge sonen og setter personer med enkle lidelser som konjunktivitt i karantene. Men etter hvert som dagene går og du inspiserer flere og flere mennesker og lærer mer om viruset underveis, ofte ved hjelp av praktiske dingser og gjenstander, blir det mye lettere å legge merke til om noen er friske eller om de utgjør en fare. Et raskt blikk kan være alt som trengs for å legge merke til røde øyne eller grå hud, eller kanskje du må ta frem en skanner for å finne zombie-riper og -bitt under klærne, eller råtnende organer i noens kropp. Quarantine Zone gjør en fantastisk jobb med å kaste kurveballer på deg, men på en måte som ikke overvelder deg, slik at du føler at forståelsen og ferdighetene dine blir bedre for hver dag som går.

Dette er en annonse:

Men spillet er kanskje litt for tvetydig for sitt eget beste til tider. Det har vært flere tilfeller der symptomer og karaktertrekk rett og slett er for uklare til at det er mulig å felle en sikker dom. Dette kan være et stort problem ettersom Quarantine Zone ikke er et veldig tilgivende spill (ikke at du forventer at det skal være det), og hvis du ved et uhell slipper en smittet inn i det trygge sjekkpunktet ditt, kan det koste livet til 10 eller flere overlevende, en hendelse som kan lamme deg økonomisk og effektivt bringe spillet til en slutt. Det kan hjelpe å oppgradere utstyret ditt for å fjerne forvirringen, men dette endrer aldri det faktum at du noen ganger må ta en vurdering ved å stole på magefølelsen din, og i mine øyne motvirker dette noe av hensikten med et slikt spill.

I tillegg gjelder dette noen av kjernemekanikkene. Det vil være tilfeller der overlevende dukker opp med ryggsekker som må gjennomsøkes for å forhindre at folk tar med seg smuglergods inn på sjekkpunktet ditt. Hva som regnes som smuglergods er ofte forvirrende, ettersom spillet vil belønne deg for å konfiskere motorsager og maskingevær, men straffe deg for å ta med deg avkappede infiserte kroppsdeler eller jerrykanner fylt med bensin... Igjen, her hadde det hjulpet med en mer konkret forklaring.

Dette er en annonse:

Men bak disse inkonsekvensene er det et spill som byr på en virkelig underholdende og morsom loop. Den er enkel og ganske repetitiv, men i praksis fungerer den godt og gjør deg desperat etter å starte en ny dag og begynne screeningprosessen på nytt. Kombinerer du denne tilfredsstillende sløyfen med grunnleggende simuleringssystemer som dreier seg om å forbedre leiren og sjekkpunktet ditt, systemer som er langt fra komplekse og ikke gir deg hodepine når du prøver å mini-maksimere matematikken bak det som noen konkurrerende spill, og du får en dag-til-dag-opplevelse som fungerer som en sjarm. Og dette er uten å nevne de ekstra mekanikkene som blir lagt til etter hvert som dagene går, det være seg forskningslaboratoriet der du kan undersøke merkelige nye symptomer og avgjøre om du må bekymre deg for dem i fremtidige overlevende, eller bølgeforsvarsminispillet som av og til tilbys der du må forsvare basen mot horder av zombier ved hjelp av en væpnet drone som om du er i et Call of Duty -spill.

Det skal også sies at Quarantine Zone er et indiespill i samme stil som for eksempel Contraband Police, der det visuelt sett overlater litt å være ønsket. Du går absolutt ikke fra dette spillet under inntrykk av at det hadde et enormt budsjett, men samtidig fungerer gameplayet, loopen og mekanikken. Og det er ofte nok. Å være en indie av dette kaliberet betyr også en og annen knekk i spillets rustning, og i min erfaring inkluderte det bugs der trinn i oppdrag ville bli sittende fast eller ting som skulle skje rett og slett ikke skjedde. Var disse frustrerende? Absolutt, men de var faktisk ganske uvanlige, så det er positivt å ta med seg.

Vil du fortsatt finne deg selv utrolig underholdt og sjarmert av loopen etter 15 timer? Det er opp til debatt. Men til å være et spill som du kan få tak i til en rimelig prislapp på £ 17, er det mye som Quarantine Zone: The Last Check gjør riktig, så hvis du er litt nysgjerrig på om du har det som trengs for å bemanne et screeningkontrollpunkt, vil du ikke gå for galt med dette spillet.