Quarantine Zone: The Last Check lanserer en Dead by Daylight-crossover

Brigada Games' simuleringstittel Quarantine Zone: The Last Check ble offisielt lansert først i begynnelsen av uken, etter en periode som Early Access-tittel. Men fansen har tydeligvis vært ivrige etter å sjekke ut spillet, ettersom det nå er avslørt at prosjektet har passert 300,000 XNUMX solgte eksemplarer.

Og dette kan bare være starten på det som kommer, ettersom det er bekreftet at en gratis oppdatering for spillet har gjort sin ankomst som introduserer en Dead by Daylight crossover. Det er ikke et massivt samarbeid, da vi ganske enkelt kan forvente å begynne å se DBD-overlevende som prøver å passere gjennom sjekkpunktet spilleren overvåker i spillet, med de fire opptredenene som er Dwight Fairfield, Meg Thomas, Claudette Morel og Jake Park.

Utover dette, for mer på Quarantine Zone: The Last Check, kan du se litt spill av tittelen nedenfor, og du kan til og med fange en kopi i dag med økt rabatt, og legge til ytterligere 10% på den allerede tilgjengelige 10% rabatten.