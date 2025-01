Quentin Tarantino: "2019 var det siste jævla filmåret"

HQ

Det er seks år siden Quentin Tarantino slapp sin siste film, Once Upon a Time in Hollywood, og med ingenting planlagt for i år, kommer det til å bli flere tørre år enn det. Det er den lengste pausen han noen gang har hatt i sitt filmskapende virke, selv om det ikke ser ut til å ha vært helt frivillig, siden han stoppet arbeidet med The Movie Critic her om året.

Hans neste film blir hans tiende, som han tidligere har sagt er det antallet han vil lage før han trekker seg tilbake fra filmbransjen, selv om han tilsynelatende har gått litt tilbake på den uttalelsen de siste årene. Men det virker ikke umulig at han trekker seg tilbake før den tid, ettersom Tarantino er svært kritisk til dagens filmverden, og har sagt at 2019 var hans siste gode år, og at han nå foretrekker teater.

Under en diskusjon med filmkritiker (via Entertainment Weekly) Elvis Mitchell, sa Tarantino :

"Det er en stor jævla avtale å trekke [et stykke] av, og jeg vet ikke om jeg kan. Så da setter vi i gang. Det er en utfordring, en ekte utfordring, men å lage film? Hva faen er en film nå for tiden? Noe som går på kino i fire jævla uker? Og den andre uken kan du se den på TV."

Han mener at filmmediet har vært i kontinuerlig tilbakegang i lang tid, og forklarer hvorfor han foretrekker teater i stedet :

"Jeg begynte ikke med dette for å få mindre avkastning. Det var ille nok i '97. Det var ille nok i 2019, og det var det siste jævla året med film. Det var en drittavtale, slik jeg så det, det faktum at det har blitt drastisk verre? Og at det bare er en showøvelse. Nå kommer den på kino, og så om to uker kan du se den på den [strømmetjenesten] og den. Ja vel. Kino? Du kan ikke gjøre det. Det er den siste grensen."

For øyeblikket jobber Tarantino med et teatermanus, og arbeidet med hans kommende tiende og potensielt siste film er satt på vent. Hvor lenge gjenstår å se.