Quentin Tarantino lovpriser Joker: Folie à Deux

Quentin Tarantino har nok en gang havnet i sentrum av en opphetet debatt, denne gangen på grunn av sin støtte til den splittende Joker: Folie à Deux. Den anerkjente filmskaperen uttrykte nylig sin beundring for oppfølgeren til Joker fra 2019, og berømmet Joaquin Phoenix' prestasjon og filmens dristige kreative valg. Støtten hans har imidlertid utløst betydelige motreaksjoner fra fansen, og noen av dem tok til sosiale medier for å kritisere regissøren.

Kontroversen begynte etter at Tarantinos kommentarer om filmen fikk stor oppmerksomhet. Mens mange fans av Joker satte pris på hans forsvar, reagerte andre - først og fremst de som var skuffet over oppfølgeren - hardt og anklaget regissøren for å overse filmens mangler.

Til tross for den negative kritikken sto Tarantino fast på sin mening, og understreket sin personlige glede over filmen. Han fremhevet også at han satte pris på den kunstneriske risikoen regissør Todd Phillips hadde tatt, og at han hadde en ukonvensjonell tilnærming til oppfølgeren. Tarantino beskrev filmen som en film som overgikk hans forventninger, og som overrasket ham med sine engasjerende musikalske sekvenser og tankevekkende bruk av kjente sanger.

Joker: Folie à Deux har blitt møtt med blandede anmeldelser siden lanseringen i oktober. Kritikerne roste Phoenix' prestasjon og filmens produksjonskvalitet, men mange mente at fortellingen manglet dybde og fremdrift. Oppfølgeren slet også kommersielt, og tjente betydelig mindre på kino sammenlignet med forgjengeren.

Fra og med i morgen kan du strømme filmen og danne deg din egen mening om Arthur Pecks oppfølger og Lady Gagas debut som Quinn uten ekstra kostnad. Finn ut hvordan gjennom følgende lenke.