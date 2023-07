Quentin Tarantino sier vi aldri får Kill Bill: Volum 3

Til tross for at det har gått 19 år siden den forrige filmen er det stadig folk som drømmer om at vi får en tredje Kill Bill. Nå har sjefen selv bestemt seg for å knuse disse igjen.

Quentin Tarantino svarte nemlig følgende da den belgiske avisen De Morgen spurte han om muligheten for en tredje Kill Bill:

"Det kan jeg ikke se for meg. Min siste film handler om en filmkritiker, en mannlig kritiker. Og han spiller på 70-tallet."

Tarantino virker altså fortsatt fast bestemt på at den tiende filmen blir hans siste, så det er bare å kaste hvert håp om en oppfølger til noen av de andre filmene hans.