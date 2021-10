Quentin Tarantino utelukker ikke Kill Bill Vol. 3 likevel

HQ

Quentin Tarantino har laget mange minneverdige filmer, men han er ikke så glad i oppfølgere eller serier. Han har dog gjort det en gang, der han delte opp Kill Bill-historien i to deler, og nå antyder han at en tredje del ikke er utelukket.

I et intervju med italienske RAI (via Variety) sier Tarantino at han vurderer å lage Kill Bill Vol. 3. Han sa eksplisitt "why not?" og fortsatte med å fortelle at han har ønsket å lage en slik film i flere år.

Han har dog også sagt at hans neste prosjekt skal bli en komisk spaghettiwestern Det blir i så fall hans tiende film, og i 2016 sa han at han ville slutte å lage filmer etter ti filmer, og hvis han virkelig mener det så er det jo ikke noe plass til Kill Bill Vol. 3.

Vi får vente og se hvordan dette ender, men vi håper virkelig at han ikke gir seg etter ti filmer.