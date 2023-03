Quentin Tarantinos tiende og siste film avslørt

HQ

Quentin Tarantino har nylig avslørt tittelen på sin kommende tiende og siste film. Filmen vil bli kalt The Movie Critic, og vil angivelig følge en kvinnelig hovedrolle i Los Angeles på 1970-tallet.

Mange andre detaljer blir holdt skjult, men The Hollywood Reporter fant ut at filmingen kunne begynne så snart som i høst, ettersom Tarantino allerede har skrevet manuset.

Det er en teori om at filmen vil følge Pauline Kael, en kjent kritiker og noen Tarantino har en dyp respekt for. Det er sannsynlig at vi vil få mer konkrete detaljer etter hvert som produksjonen beveger seg sammen med The Movie Critic.

Kommer du til å se The Movie Critic?