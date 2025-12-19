Reaksjonstiden min er ikke lenger hva den en gang var. Det er noe R-Type Delta HD Boosted har lært meg. Dette skytespillet (eller Shmup) ville ha vært perfekt for meg for rundt 25 år siden, som passende nok er rundt den tiden R-Type Delta ble utgitt for den originale Playstation-konsollen. Og etter å ha sett en haug med nyutgivelser av spill i samme sjanger, er det nå på tide å få en HD Boosted-versjon av nevnte R-Type Delta.

Det er R-Type Delta. Det er HD Boosted. Det er verdt å spille.

Det er en remaster, ikke en nyinnspilling, av det som var det fjerde spillet i serien og også det første som brukte 3D. Noe som vel er en god unnskyldning for å lage en remaster av. Det er imidlertid både bra og dårlig. Det er veldig trofast mot originalen, noe som er flott for alle som ønsker å gjenoppleve denne svært utfordrende tittelen på en nyere plattform, men det er også litt for trofast. Når vi får en ny versjon av et gammelt spill, forventer vi noe nytt og spennende. Det trenger ikke å være noe som endrer spillet fullstendig, men i det minste noe som får det til å føles som en 25+ år nyere versjon av det samme spillet. Utseendet er endret, men jeg vet ikke om det er forbedret. I stedet for å skape et nytt, distinkt utseende - eller spille på de harde kantene i originalen - føles det mest som om noen har gått inn i Paint eller Photoshop og brukt verktøyene til å glatte ut uskarpheten. Silkemykt glatt og fint. Noe som tar bort noe av sjarmen. Heldigvis har utviklerne lagt til muligheten til å spille i en teksturmodus med lav oppløsning. Sammen med dette kommer ny musikk, hvis du ønsker det. Du kan nemlig velge om du vil lytte til originalen fra årtusenskiftet eller nyprodusert musikk fra Chris Hulsbeck og andre. Begge deler er vel verdt en lytt.

Som de fleste spill i denne sjangeren er R-Type Delta et ekstremt tøft spill. Skyt fiender i ulike størrelser med romskipet ditt, og unngå mange prosjektiler, bygninger og roboter. Heldigvis betyr det ikke umiddelbar død å bli truffet av visse skudd, men hvis du krasjer inn i en fiende, må du vennligst prøve igjen. Og det er ikke uendelig mange forsøk. Hvis du prøver igjen for mange ganger, vil du bli møtt med "Game Over"-skjermen, som gir deg total poengsum og et klapp på skulderen. Det er tre skip å velge mellom, avhengig av hvilken spillestil som passer deg best; offensiv, defensiv eller mer allround. Den korte beskrivelsen av historien er at disse skipene blir sendt inn i en unntakstilstand når jorden nettopp har blitt angrepet. Av intet mindre enn et forsvarssystem i bane rundt jorden kalt Moritz-G. Forsvareren har altså blitt angriperen og bruker sine forsvarsmekanismer til å angripe. Med dette kommer robot etter robot, store mekaniske og flygende slangelignende minibosser, og det hele er veldig mye sci-fi.

Det finnes en rekke fiender som er svært skremmende på forskjellige måter.

Hvert skip har tilgang til et vanlig skudd, hurtigskudd, et Delta-våpen for høy skade, samt en Force-maskin som flyr foran skipet. Sistnevnte har forskjellige angrepstyper for de ulike skipene. Våpnene endres avhengig av hva du plukker opp i løpet av spillet. Det er fiender på hvert nivå, alltid på samme sted, som må skytes, og så kan du plukke opp denne power up-en. Det er, som i originalen, syv forskjellige nivåer å kjempe seg gjennom med blod, svette og tårer, selv om du velger å spille på det enkleste nivået (av tre) kalt "kids". Det burde også være noe for snart 40-åringer med stive fingre. Det kan være frustrerende å mislykkes på samme sted om og om igjen, men en veldig positiv ting med spill som dette er når det ikke føles urettferdig. Eller at AI-en jukser. Delta HD Boosted er ikke urettferdig, det er bare veldig vanskelig. Men det er det som er sjarmen med denne sjangeren, at man nesten kan nivåene utenat fordi man har spilt det så mange ganger. "Ja, her kommer den jævelen fra øverst til høyre, jeg får plassere meg her". Og hvis du føler at du har fått for mange spark i rumpa, finnes det en treningsmodus, som er den siste nyheten i spillet. Hvis du ikke vil spille gjennom alle nivåene på en gang, kan du grinde og spille små snutter der i stedet.

R-Type Delta HD Boosted er ikke noe som vil snu opp ned på shoot 'em up-sjangeren. Det er et 27 år gammelt spill med et litt annet utseende, ny (god) musikk og en treningsmodus. Men siden originalen var et så bra spill, kan du ikke kalle denne versjonen noe annet heller. Hvis du ikke har spilt R-Type Delta på lenge, eller har lyst til å prøve et shmup-spill du kanskje ikke har prøvd før, kan det være verdt å ta en titt her.