R-Type Dimensions III bringer et nytt retro-skytespill inn i en ny tid

Etter noen flotte år for japanske rollespill og beat 'em ups, ser det ut til at det i 2026 kan være shoot 'em up-sjangerens tur til å få tilførsel av nytt blod. Tyske Kritzelkratz 3000 og japanske ININ Games har bestemt seg for å gjenopplive R-Type, men ikke gjennom nok en sliten kompilering eller remaster, men gjennom R-Type Dimensions III, en ny kreasjon som vil gi serien en moderne start uten å miste grunnlaget.

Tittelen vil bli utgitt i mai for PC, PlayStation, Switch og Xbox. I pressemeldingen heter det at R-Type Dimensions III er "fullstendig omarbeidet med banebrytende grafikk og lyd, utvidede spillmoduser og en rekke nye funksjoner som er designet for å levere den mest definitive moderne utgaven av R-Types klassiske æra."

Det blir også co-op, to typer kamera (Normal og Crazy), og 2D- og 3D-grafikkinnstillinger avhengig av hvilket utseende du ønsker. Vi krysser fingrene for at dette blir bra og gir andre utviklere appetitt på mer, for hadde det ikke vært flott å se nye versjoner eller nyinnspillinger av spill som Life Force: Salamander, Section Z og Thunder Force IV?