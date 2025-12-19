R-Type Dimensions III vil komme i sin helhet på Nintendo Switch 2-kassettlanseringen, og utgiveren har informert oss om endringen

HQ

ININ Games, utgiveren av R-Type Dimensions III, har noen gode nyheter (selv om den andre kanskje ikke er så god). Indiespillutgiveren har kjempet hardt for å prøve å få alle eller de fleste av sine fysiske Nintendo Switch 2-utgivelser til å komme med hele spillet og ikke på en såkalt Game Key Card-kassett. Inntil nå var imidlertid den muligheten helt umulig, ettersom kostnadene for fysiske medier tok all fortjenestemarginen til disse versjonene, noe som også forklarer hvorfor mange utviklere velger å ikke gi ut en fysisk versjon av spillene sine direkte på Nintendos nye konsoll, eller å gjøre det som et Game Key Card, uten å komplisere ting for mye, men nå er det en betydningsfull endring.



ININ bekrefter at Nintendo for et par dager siden tilbød sine partnere og tredjepartsutgivere et kassettalternativ som var mindre i lagringsstørrelse og billigere enn det som tidligere var tilgjengelig. Dette ser ut til å ha vært det siste hinderet å rydde i tilfelle R-Type Dimensions III, som nå er bekreftet å ankomme komplett på konsollens spillkassett.

Det mindre gledelige er imidlertid at de ekstra produksjonskostnadene vil øke prisen med rundt 10 euro i forhold til det de hadde planlagt. Dette grepet med å legge hele spillet på kassetten vil bare gjelde for de nordamerikanske og europeiske standard- og spesialversjonene av R-Type Dimensions III.

Dette kan bare være det første eksemplet på mange titler som nå kan justere prisene og også forventningene til salg av bokser, og dra nytte av billigere kassetter fra Nintendo. Kanskje de store titlene vil fortsette å ankomme som GKC, men de mindre "tunge" indies kan gjøre det i sin helhet. Liker du ideen?