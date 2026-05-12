R6 Salt Lake City Major: FaZe Clan og Twisted Minds bekreftet til sluttspillet, Furia og CAG eliminert

Vi er inne i knasende tid for Rainbow Six: Siege X Salt Lake City Major, ettersom den sveitsiske fasen for turneringen har passert midtveis, og vi begynner å vite hvilke lag som vil vises i sluttspilldelen og hvilke lag som blir slått ut for godt.

For dette formål, ettersom både FaZe Clan og Twisted Minds nå er ubeseiret og har 3-0 seiersrater i den sveitsiske delen, har begge lagene stanset sine sluttspillbilletter. På samme måte, ettersom både Furia og CAG har tapt hver kamp de har spilt og nå står 0-3, har begge blitt eliminert fra turneringen for godt.

Ser vi fremover til i dag, bør vi vite flere lag som blir bekreftet for sluttspillet og likeledes hvem som blir slått ut, ettersom noen av nøkkelkampene inkluderer G2 Esports vs. Virtus.pro, Enterprise Esports vs. Shopify Rebellion, og Wildcard vs. DarkZero, ettersom hvert av disse lagene er 2-1, noe som betyr at vinneren av de kommende kampene vil gå videre til sluttspillet. På samme måte vil Weibo Gaming vs. LOS, Five Fears vs. All Gamers, og Ninjas in Pyjamas vs. Team Falcons alle se et lag bli eliminert, ettersom hver tropp er 1-2, noe som betyr at et tap vil være nok til å slå dem ut av arrangementet for godt.

Hva forventer du av kampene som finner sted i dag?