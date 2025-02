Rabbit & Bear Studios tar igjen det tapte med innhold til Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes

HQ

Det ser ut til at Rabbit and Bear-studioet ønsket å belønne spillernes tålmodighet og støtte med en ekstra dose innsats og en haug med nytt innhold for Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Hvis du er en fan av serien, den åndelige etterfølgeren til Suikoden, gikk den opprinnelige skaperen bort i fjor etter en alvorlig sykdom, og fremtiden for spillet og dets innhold ble endret. Teamet ble imidlertid enda mer forpliktet til prosjektet, og har nå presentert sin veikart for utgivelsen av de kommende utvidelsene.

Og det er en ganske kort veikart, fordi den bare går fra inneværende måned februar til april. I løpet av den perioden vil vi ha tre DLC-er, hver og en om en annen karakter (Marisa, Seign og Markus) som spillerne håper vil tette noen hull i hovedfortellingen til 'Hundred Heroes'. Her er titlene på de tre utvidelsene og deres utgivelsesdatoer :