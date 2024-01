På 1990-tallet ble vi nærmest overveldet av briljante 3D-plattformspill, men denne sjangeren er dessverre i ferd med å dø ut. Det er synd, og derfor er det fint at noen holder minnene i live ved å lage spill som dette som en hyllest til de gamle spillene. Raccoo Venture er et slikt spill, og det vekker minner om Pandemonium.

HQ

Spillet er bygget opp på tradisjonelt vis for denne sjangeren; du beveger deg gjennom en rekke stort sett lineære baner, hopper på plattformer, løser enkle gåter, aktiverer knapper, kaster frukt og bomber og bekjemper ulike typer fiender.

Som vanlig i denne typen spill er det mange skjulte gjenstander å finne. Her er de imidlertid ofte gjemt så godt unna at du lett kan fullføre et nivå uten å finne noen av dem. Det er litt synd, for det er uvanlig nok disse skjulte gjenstandene som brukes til å låse opp nye nivåer.

Slike skjulte gjenstander burde ikke være så essensielle, og burde i stedet være ting man har lyst til å jakte på og ikke tvinges til å jakte på. Resultatet er at du ender opp med å spille om igjen mange allerede fullførte nivåer mens du omhyggelig leter gjennom kartet for å samle nok skjulte gjenstander til å kunne gå videre. Det er ikke spesielt underholdende.

Det er også et par andre steder hvor man undrer seg over spillets design. Et annet eksempel er at du ikke er utstyrt med et bestemt antall liv, men i stedet mister 50 mynter hver gang du dør. Disse myntene er det imidlertid rikelig av rundt omkring, så du står egentlig aldri i fare for å gå tom for dem, noe som får deg til å lure på hvorfor det er gjort på denne måten og hvorfor du ikke bare har et bestemt antall liv, som var typisk for denne typen spill på 90-tallet.

Grafikken i Raccoo Venture er enkel, men vakker og ganske fargerik, og den fungerer som den skal. På grunn av det faste kameraet kan det av og til være litt vanskelig å bedømme avstander og se hvor man skal lande på de ulike plattformene, men det er ikke noe stort problem. Lydsporet er bra, med en passende filmmusikk og gode lydeffekter.

Jeg er litt splittet når det gjelder Raccoo Venture, for det er en fin variant av et klassisk 90-tallsplatformspill, med fin variasjon og noen gode ideer her og der, men det er også gjort noen litt merkelige designvalg rundt omkring som gjør spillet unødvendig vanskelig å forstå og til tider direkte frustrerende.

Jeg skulle gjerne ha hatt mer glede av Raccoo Venture enn jeg hadde, for vi trenger gode, gamle plattformspill som vi så på 1990-tallet, men Raccoo Venture kommer aldri helt dit. Når det er sagt, kan Raccoo Venture være noe for deg hvis du er en stor fan av klassiske plattformspill fra 90-tallet, og med en prislapp på litt over 12 pund kan det ikke gå galt.