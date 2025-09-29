Raceroom får snart tre ikoniske BTCC-biler til

HQ

Den svenske racingsimulatoren Raceroom har en del år på baken, men til tross for sin alder og mange mil på klokken, klarte utviklerne KW Studios å blåse nytt liv i spillet tidligere i år ved å legge til bilklassen Super Tourers, som først og fremst fokuserer på de mest ikoniske BTCC-bilene fra slutten av 90-tallet. Her på Gamereactor har vi hatt mye moro med BMW M3 og Richard Rydells ikoniske Volvo S40, og nå har KW kunngjort at de har til hensikt å legge til de tre siste bilene fra denne BTCC-æraen, som for øyeblikket mangler. Dette er selvfølgelig fordi de for øyeblikket mangler gyldige lisenser for de tre bilene som mangler, men de har kunngjort at de jobber hardt for å sikre seg dem.

KW Studios:

"Vi vet hvilke biler samfunnet spør etter. Vi mangler tre biler. Peugeot, Nissan Primera og Ford Mondeo. Vi må jobbe med lisensene, eller i det minste en løsning rundt lisensene. Jeg vil ikke si nøyaktig hvilke biler vi jobber med nå, men det kommer flere Super Tourere til RaceRoom."