Bilar
Raceroom Racing Experience

Raceroom får snart tre ikoniske BTCC-biler til

Den svenske utvikleren KW Studios fortalte under sin siste utviklingssamtale at de jobber hardt for å inkludere BTCC-bilene Peugeot, Primera og Mondeo...

HQ

Den svenske racingsimulatoren Raceroom har en del år på baken, men til tross for sin alder og mange mil på klokken, klarte utviklerne KW Studios å blåse nytt liv i spillet tidligere i år ved å legge til bilklassen Super Tourers, som først og fremst fokuserer på de mest ikoniske BTCC-bilene fra slutten av 90-tallet. Her på Gamereactor har vi hatt mye moro med BMW M3 og Richard Rydells ikoniske Volvo S40, og nå har KW kunngjort at de har til hensikt å legge til de tre siste bilene fra denne BTCC-æraen, som for øyeblikket mangler. Dette er selvfølgelig fordi de for øyeblikket mangler gyldige lisenser for de tre bilene som mangler, men de har kunngjort at de jobber hardt for å sikre seg dem.

KW Studios:
"Vi vet hvilke biler samfunnet spør etter. Vi mangler tre biler. Peugeot, Nissan Primera og Ford Mondeo. Vi må jobbe med lisensene, eller i det minste en løsning rundt lisensene. Jeg vil ikke si nøyaktig hvilke biler vi jobber med nå, men det kommer flere Super Tourere til RaceRoom."

Raceroom Racing Experience
Den legendariske Laguna, kjørt av Jason Plato, kom endelig inn i spillet i forrige uke.

Bilar

