Raceroom utvides med tre Hypercars neste uke

De svenske utviklerne KW Studios kunngjorde i dag at den første gruppen med Hypercars vil bli sluppet i racingsimulatoren Raceroom den 24. denne måneden. I denne første fasen kunngjør KW at de slipper tre biler fra LMP-klassen, og de er Porsche 963, BMW M Hybrid V8 og den røykgrønne Lamborghini SC63. Dette kommer selvfølgelig kort tid etter at Raceroom ble forgylt med 1996 Super Touring-bilene fra BTCC, som står som kanskje den mest erotiske DLC-pakken for noen hardcore-simulator på markedet.