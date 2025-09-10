Raceroom utvides snart med Alan Menus ikoniske Renault Laguna

HQ

Super Tourer-tillegget til den svenske racingsimulatoren Raceroom som ble lansert tidligere i år, har vært den beste DLC-en for en aktiv simulator på flere år. Fantastisk innhold som har forlenget levetiden til den allerede gamle Raceroom med flere år.

Nå kunngjør KW Studios også at det kommer mer i form av Alan Menus ikoniske, fantastiske Renault Laguna Super Touring, som ble bygget av Renaults F1-team og regjerte BTCC i et par år der, på slutten av 90-tallet. Den lynraske, franske sedanen var blant annet coverstjernen i Codemasters' fantastiske PlayStation-tittel Toca 2 og står sammen med Volvo S40 og Audi A4 som den mest ikoniske touringbilmodellen gjennom tidene.

Når den kommer til Raceroom vet vi ikke nøyaktig, men vi regner med at det skjer i løpet av høsten.