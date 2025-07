Rachel Brosnahan håper hun får spille Lois Lane i mange år fremover

HQ

Fredag er det offisiell premiere på Superman, der vi blir introdusert for James Gunns mer menneskelige superhelt, som holder seg tro mot tegneseriene. Hvor god den er kan vi snart fortelle i vår egen anmeldelse, men hvis den er vellykket, er planen selvsagt at David Corenswets inkarnasjon av Superman skal bli en permanent del av det nye DC-filmuniverset.

En annen karakter vi sannsynligvis vil få se mer til, er Lois Lane. Her spilles hun av Rachel Brosnahan, som virker svært begeistret over å få gjenta rollen igjen. I et intervju med ComicBook.com forklarer hun :

"Jeg ville vært så heldig. Jeg mener, vi er tidlig ute, så snakk med meg om et par år. Denne bransjen er så avhengig av om det er fest eller sult. Jeg ville vært så heldig å ha noe, og i hvert fall noe så ikonisk som dette, å vende tilbake til, mens jeg forhåpentligvis har muligheten til å dra ut og gjøre andre ting og leve i andre universer og komme tilbake til dette."

Brosnahan har tidligere vært med i flere sesonger av The Marvelous Mrs. Maisel, så hun vet hvordan det er å jobbe med den samme rollen over lang tid, og hun fortsetter :

"Etter å ha jobbet med en serie trodde jeg aldri at jeg ville ønske å være en del av noe i fem eller seks år. Det føltes som en livstid for meg som 26-åring da vi begynte å jobbe med det. Og tiden flyr, og du bygger disse familiene som du noen ganger tilbringer mer tid med enn du gjør med dine egne. Og så heldig å få dra på sommerleir hvert år."

Hvorvidt vi får se Brosnahans tolkning av Lois Lane igjen, avhenger i stor grad av hvor populær Superman blir og hvordan det går med DCs filmunivers. Men hennes optimisme når det gjelder karakteren får oss til å tro at hun har trivdes i rollen og under innspillingen, noe som lover godt.