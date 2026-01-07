Rachel McAdams' verste mareritt på arbeidsplassen blir til virkelighet i Sam Raimis Send Help

Hvordan tror du det ville gått med deg om du var fanget alene på en øde øy med en frekk sjef som nettopp har signalisert at han har tenkt å gi deg sparken? Høres ut som et levende mareritt, ikke sant? Vel, det er dette Rachel McAdams må kjempe seg gjennom i den kommende Sam Raimi-filmen Send Help.

Sammen med Dylan O'Brien tar McAdams i bruk sine beste overlevelsesteknikker i et forsøk på å sikre at både hun og sjefen klarer å overleve lenge nok på den lille øde øya til at de kan bli reddet. Men det er aldri lett, og miljøutfordringene og dyrelivet fortsetter å utgjøre en trussel, samtidig som lysten til å ta strupetak på den frekke sjefen hennes vokser seg større og større.

Handlingen forklares som følger: "I Send Help strander to kolleger på en øde øy, som de eneste overlevende etter en flystyrt. På øya må de overvinne fortidens uoverensstemmelser og samarbeide for å overleve, men til syvende og sist blir det en urovekkende, mørk humoristisk kamp om å komme seg ut i live."

Send Help er regissert og produsert av Raimi, basert på et manus skrevet av Damian Shannon og Mark Swift, og har musikk skapt av Danny Elfman. Filmen har premiere på kinoer over hele verden fra 30. januar, og du kan se den nyeste traileren nedenfor.