Rachel "Raygun" Gunn blir beskyldt for å ha manipulert OL-kvalifiseringen i breakdance.

OL i Paris ga oss noen gode minner. Det være seg den tyrkiske skytteren eller de utrolige verdensrekordene som ble satt, men den kanskje største kontroversen av dem alle dreier seg om den nylig tilføyde breakdance-øvelsen og Australias kandidat Dr. Rachel "Raygun" Gunn.

OL-deltakeren inntok scenen og presenterte en oppvisning som mange oppfattet som helt latterlig og overhodet ikke på høyde med de andre deltakerne, som tydeligvis var dyktige og hadde talent for aktiviteten. Det ser også ut til at det kan ligge noe mer bak hvordan Raygun fikk Australias OL-plass i denne øvelsen, for nå har en Change.org-underskriftskampanje begynt å rulle, der folk hevder at Raygun rigget kvalifiseringen, og at hun må stilles til ansvar for sine handlinger.

I oppropet heter det "Rachel Gunn, som har opprettet sitt eget styrende organ for breakdance, har manipulert utvelgelsesprosessen til sin egen fordel. Til tross for at andre fremragende kvinnelige breakdansere som G Clef og Holy Molly har klare talenter og kvalifikasjoner, ble de urettferdig oversett. NT Youlong Boys, en gruppe utrolig talentfulle og underprivilegerte ungdommer fra Northern Territory, ble nektet avgjørende finansiering av Dr. Gunn for å delta i kvalifiseringen - en avgjørelse som direkte påvirket deres sjanse til å vise frem ferdighetene sine på en nasjonal scene.

"Det er urovekkende at Dr. Gunn vant sin egen kvalifisering og slo andre fenomenale breakdansere, noe som reiser alvorlige spørsmål om rettferdigheten og integriteten i prosessen. Hvis Dr. Gunns ektemann faktisk er den australske treneren og en del av utvelgelsespanelet, representerer dette en åpenbar interessekonflikt som ikke kan forbli ukontrollert."

Så langt har underskriftskampanjen, som ble startet 12. august, allerede samlet over 50 000 underskrifter, og folk ønsker at Raygun skal komme med en offentlig unnskyldning for å ha "villedet den australske offentligheten, forsøkt å føre publikum bak lyset og undergravd innsatsen til ekte idrettsutøvere". Det er også håp om en full etterforskning av Rayguns forretningsvirksomhet, ettersom hennes "mangel på etikk og moral gir grunn til alvorlig bekymring for om hun er skikket til å undervise og inneha en autoritetsposisjon i idretten eller på universitetet."

Så langt har ikke underskriftskampanjen blitt plukket opp av australske regjeringsrepresentanter.

