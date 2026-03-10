Rachel Zegler: "Snøhvit-debatten var veldig forvirrende"

HQ

Disneys nytolkning av Snøhvit ble ikke helt som de hadde forestilt seg. Den ble raskt en av Hollywoods mest kontroversielle filmer, og mye av diskusjonen dreide seg om hovedrolleinnehaveren Rachel Zegler.

I et nylig intervju forteller Zegler om reaksjonene fra fremmede på internett og hvor intenst det hele til tider ble. Zegler, som fikk sitt gjennombrudd i Steven Spielbergs West Side Story, sier at hun opplevde hele debatten som både merkelig og selvmotsigende. Kritikken kom fra alle kanter. Zegler sier :

"Jeg fikk høre at jeg var for lite av én ting for West Side Story og for mye av en annen for Snøhvit. Det var virkelig forvirrende."

Til tross for kontroversene virker Zegler imidlertid ikke spesielt ivrig etter å be om unnskyldning for hvem hun er eller hva hun mener. Tvert imot sier hun at verdiene hennes er en del av identiteten hennes - og at hun ikke har tenkt å endre dem bare for å tilfredsstille enkelte kritikere.

"Jeg nekter å tilpasse meg for at andre skal føle seg komfortable. Jeg har sagt hva jeg føler, og det vil alltid være et vitnesbyrd om min grunnleggende overbevisning som menneske."

Snøhvit, regissert av Marc Webb og med Gal Gadot i hovedrollen som den onde dronningen, ble et symbol på den moderne Disney-debatten allerede før premieren: Hvor mye bør man endre på klassiske eventyr når de støves av for et nytt publikum? Til slutt ble filmen imidlertid en stor økonomisk fiasko for Disney, og kostet angivelig selskapet rundt 170 millioner dollar.