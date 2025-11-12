Racing Bulls beklager videoen som viser en ansatt som buet på Lando Norris

HQ

Racing Bulls Formel 1-team har kommet med en unnskyldning etter at en video på sosiale medier fanget en av teamets ansatte som oppfordret folk til å buhe av McLaren-føreren Lando Norris under podieseremonien i Brasils Grand Prix forrige helg.

Onsdag morgen skrev de "vi er klar over videoen fra helgens podium. Den gjenspeiler ikke teamets verdier eller ånden til VCARB" (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team). "Saken har blitt håndtert internt. Vi tror på å feire god racing og vise respekt for alle førere, team og fans både på og utenfor banen."

Videoen, som ble spredt på nettet, viste et medlem av Racing Bulls som gjorde tommelen ned-bevegelsen til publikum, filmet det med telefonen sin og lo. Et annet Racing Bulls-medlem la merke til det og trakk raskt hånden hans ned.

Lando Norris, som forrige helg økte ledelsen i Formel 1-rankingen over McLaren-lagkameraten Oscar Piastri, har blitt buet ut av enkelte fans siden Italias Grand Prix, da mange mente at han ble foretrukket av sitt eget team fremfor Piastri etter en hendelse der teamet ba dem om å bytte plass.