Racing Bulls viser frem en Formel 1-bil fra 2026 som ser ut akkurat som du forventer

Hvis du håpet at avsløringen av RB22-bilen fra Red Bull ville bety endringer i hvordan bilene i 2026 Formula 1 ser ut fra et lakkperspektiv, har vi noen skuffende nyheter å dele.

Red Bulls søsterteam, Racing Bulls, har vist frem sin 2026-modell, og den er for det meste tilbake til gamle triks, da den ærlig talt ser lik ut som 2025-modellen. Den er kjent som VCARB 03, og det vi har her er en stort sett hvit bil med Red Bulls røde og gule farger som gir den litt liv, med den viktigste endringen denne gangen er bittesmå biter av metallisk blått for å gjenspeile den nye motoren som driver denne bilen, ettersom Red Bull og Racing Bulls har gått videre fra Honda og gått sammen med Ford i overskuelig fremtid.

Bilen VCARB 03 ble presentert på Ford i Detroit, Michigan i de tidlige morgentimene, i likhet med Red Bull. Den vil bli kjørt av Liam Lawson og rookien Arvid Lindblad, og Racing Bulls har delt et raskt innblikk i designfilosofien bak denne lakken, og uttrykker følgende.

"Etter å ha blitt en fanfavoritt forrige sesong, blir det helhvite utseendet værende. I år er den skjerpet. Rene blå aksenter flyter gjennom chassiset, et subtilt nikk til vårt partnerskap med Ford og et design som føles raskere, strammere og mer målrettet. Samme identitet. Ny kant."

Hva synes du om VCARB 03?

