Racing Dreams: Å krasje en Valkyrie AMR på Nordschleife 2025

Forskjellene er egentlig ikke så store, og at Automobilista 2-studioet tar $10 for en oppgradert 2025-versjon av Nordschleife kan ses på som ren grådighet, men faktum er at lisenskostnaden for selve banen i dag beløper seg til £100K (engangskostnad), og med tanke på hvor ekstremt godt laget denne versjonen er, mener vi her på Gamereactor at 2025 Nürburgring Nordschleife er verdt hver eneste krone i dette fantastiske spillet.

I videoen nedenfor kjører jeg min nye favorittbil, Aston Martin Valkyrie AMR, rundt sløyfen i et overfylt onlineløp og klarer selvfølgelig å krasje bilen i svingen rett før målstreken.

Gamereactors 6DOF Full Motion Racing-rigg består av et SR3-system fra svenske Simrig montert på en X1-Pro Cockpit fra Simlab og deretter plassert på toppen av en Traction Plus-plattform fra Next Level Racing. Denne drives av en HP Omen 45L med Intel Core Ultra9 og Nvidia RTX 5090, og som skjerm bruker vi tre LG CX 55" OLED-TV-er. Rattbasen er en Fanatec DD2 med et Podium M4 GT-ratt, en Fanatec Podium Monte Carlo Rally + Podium Button Module og Heusinkvelds Ultimate Plus-pedaler.

Racing Dreams er en serie med videoklipp og artikler der den svenske sjefredaktøren Petter Hegevall deler sin lidenskapelige interesse for simuleringsracing.

