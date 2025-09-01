Racing Dreams: Assetto Corsa Evo føles... Verre?

HQ

Hypen rundt Early Access-utgivelsen av Assetto Corsa Evo kjente ingen grenser, og jeg var definitivt en av dem som hoppet om bord og skrev mye om ting jeg ønsket å se i spillet, og hvor bra jeg trodde det ville bli helt fra starten av. De siste månedene for Evo har imidlertid ikke vært så positive som Kunos hadde håpet, ettersom deres Gran Turismo-inspirerte tilnærming ikke har falt i god jord hos de hardbarkede fansen, og mangelen på grafisk optimalisering har ført til at det kjører ganske dårlig på selv de kraftigste datamaskinene.

I forkant av den kommende Release 3.0 har jeg besøkt spillet, som jeg egentlig hadde tenkt å unngå til tidlig neste år, for å se hvilken tilstand det er i akkurat nå.

Gamereactors 6DOF Full motion racing-rigg består av et SR3-system fra svenske Simrig montert på en X1-Pro Cockpit fra Simlab og deretter plassert på toppen av en Traction Plus-plattform fra Next Level Racing. Denne drives av en HP Omen 45L med Intel Core Ultra9 og Nvidia RTX 5090, og som skjerm bruker vi tre LG CX 55" OLED-TV-er. Rattbasen er en Fanatec DD2 med et Podium M4 GT-ratt, en Fanatec Podium Monte Carlo Rally + Podium Button Module og Heusinkvelds Ultimate Plus-pedaler.

Racing Dreams er en serie med videoklipp og artikler der den svenske sjefredaktøren Petter Hegevall deler sin lidenskapelige interesse for simulatorracing.

Video nedenfor: