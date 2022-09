Racing Dreams: Automobilista 2 / V 1.4

HQ

Hvor bra er den etterlengtede 1.4-oppdateringen i Automobilista 2 og hvor store er endringen med tanke på hvordan bilene føles mot asfalten? Petter har tatt en vill tur rundt den legendariske BTCC-banen Oulton Park i en V8 Supercar for å svare på spørsmålet i dagens Racing Dreams-video.

Gamereactors 6DOF Full Motion-racingrigg består av et SR2-system fra svenske Simrig som monteres på en Modus Ultimate fra Swedish Rig Design og plassert på en Traction Plus Platform fra Next Level Racing. Dette drives av en HP Omen 45L med AMD Ryzen 9 og AMD 6950 XT Red Redvil, og som monitor bruker vi tre stk LG CX 55" OLED-TVer. Rattbasen er en Fanatec DD2 med et Podium M4 GT-ratt og Heusinkvelds Ultimate Plus-pedaler.