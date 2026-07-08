Radamel Falcao retter kritikk mot den colombianske fotballbransjen etter utslagningen fra VM: «Fremmer middelmådighet og latskap»

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Colombia ble slått ut av VM 2026 etter å ha tapt på straffesparkkonkurranse mot Sveits etter 0–0 i ordinær tid, noe som endte opp som en av de største skuffelsene i VM til tross for at laget hadde store spillere som James Rodríguez, Luis Díaz og Davinson Sánchez.

Etter kampen var Radamel Falcao, som har scoret 36 mål for Colombia mellom 2007 og 2023 i over 100 landskamper, svært kritisk til fotballmiljøet i hjemlandet, som han mener bærer skylden for det siste nederlaget. I et intervju med ESPN beklaget Falcao at Colombia igjen ble slått ut på straffesparkkonkurranse, og kritiserte at fotballstrukturen i Colombia, med bare to divisjoner, gjør spillerne mindre konkurransedyktige og til og med «late».

«Lagene investerer ikke fordi de vet at de ikke vil rykke ned til en C-divisjon», forklarte Falcao (via Marca). «Det er uakseptabelt at vi ikke har en C-kategori. Det er en skam at fotballen vår mangler konkurranseevne og fremmer middelmådighet og latskap», og la til at klubber, med budsjetter som i første divisjon, betaler spillerne «en almisse», og at det eneste dette fører til er «middelmådighet» i klubben og blant spillerne, «som vet at ingenting vil skje selv om de ender på sisteplass».

«Kanskje er vi det eneste landet i verden som ikke har en tredje- eller fjerde divisjon, og vi mister spillere når de er 20 år gamle fordi de ikke har noe sted å spille», la Falcao til, og pekte på en glansløs fotballbransje, samt manglende oppmerksomhet og verktøy gitt til yngre spillere, som en mulig årsak til deres manglende suksess i VM.