Radical Entertainment får nytt navn, Simpsons: Hit & Run nyinnspilling av Simpsons: Hit & Run

Radical Entertainment, utvikleren som en gang brakte oss hits som The Simpsons: Hit & Run, Prototype, Scarface, Crash: Mind Over Mutant, og mange andre nostalgiske hits, går under et nytt merke. Utvikleren heter nå New Radical Games, noe som får alle til å komme med den samme vitsen.

Denne rebrandingen har også ført til mye håp og spekulasjoner om hva det betyr for den tradisjonsrike utvikleren. På nettstedet sitt oppgir Radical at de kan samarbeide med andre studioer, jobbe fullt ut med nye spill, portere titler og - mest spennende for fans av de klassiske spillene - remastere gamle titler.

"Vi spesialiserer oss på remastering av klassiske spill ved å forbedre grafikk, lyd og gameplay for å gjenopplive elskede titler for moderne maskinvare, noe som appellerer til både nye spillere og gamle spillere", står det å lese på New Radicals nettsted. Fans håper at det kan være en dans igjen for The Simpsons: Hit & Run, enten det er i en nyinnspilling / remaster eller til og med en oppfølger.

Nostalgi bærer mye av håpet om at The Simpsons: Hit & Run skal komme tilbake. Det er ikke mange ledetråder igjen av New Radical Games på nettstedet deres, men med tanke på at alle deres gamle klassikere er der oppe, kan vi holde fast på et håp om at i det minste en av dem får nytt liv.