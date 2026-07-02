Rafa Jódar ender opp med å vinne den avbrutte kampen mot Carreño, men det er kontroverser rundt seieren

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Rafael Jódar endte opp med å vinne kampen mot Pablo Carreño Busta med 3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4, i en kamp som måtte avbrytes onsdag kveld på grunn av manglende kunstbelysning på Wimbledons bane 2, da de var inne i fjerde sett: Carreño vant to sett, Jódar ett, og i fjerde sett sto det 2-1 til Jódar.

Siden i går kveld, og nå spesielt etter sluttresultatet, kritiserer noen Jódar for å ha brukt et «triks»: Onsdag, da han var i en nedadgående spiral og slet fysisk med ankelen, ba han om en toalettpause da det ble klart at kampen, med mindre den ble avsluttet veldig snart, måtte avbrytes for dagen.

Dette ga ham mulighet til å vinne litt tid og utsette det som kunne ha blitt et uunngåelig nederlag (til tross for Carreños klager til dommeren), og til slutt ble kampen avbrutt på det rette tidspunktet for at han skulle få en sjanse til å komme tilbake dagen etter, mer uthvilt... noe han også gjorde. Da kampen ble avsluttet på torsdag, ga de hverandre et kjølig håndtrykk, og mange brukere kommenterte at Carreño fortjente seieren.

Jódar, 19, har nå slått Carreño, 34, i to Grand Slam-turneringer på rad. Noe lignende skjedde på Roland Garros for noen uker siden (uten forsinkelse): Carreño ledet i de to første settene, men Jódar holdt stand og vant kampen. Han nådde til slutt kvartfinalen i sin første deltakelse i turneringen, og bekreftet dermed sin status som en stigende stjerne, og klatrer nå oppover fra sin nåværende plassering som nr. 25 på verdensrankingen.

Jódar skal nå møte den japanske kvalifiseringsspilleren Shintaro Mochizuki i tredje runde på Wimbledon, og vinneren kan møte Jannik Sinner eller Jenson Brooksby i fjerde runde: Jódar og Sinner har allerede møtt hverandre én gang, i semifinalen i Madrid, og italieneren vant, men uttrykte beundring for Jódars ferdigheter til tross for hans unge alder.